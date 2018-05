EUA enviaram delegação para a Coreia do Norte para tratar de reunião Trump-Kim

27/05/2018 | 15:58



Os Estados Unidos enviaram uma delegação de importantes funcionários do governo para a Coreia do Norte a fim de elaborar planos para uma reunião de cúpula em potencial entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse uma pessoa com conhecimento do assunto. A delegação, que inclui o embaixador nas Filipinas, Sung Kim, e o especialista do governo em questões coreanas Allison Hooker deve se encontrar com autoridades norte-coreanas durante a viagem, afirmou a fonte. A delegação pode permanecer na Coreia do Norte até terça-feira ou depois.

A viagem foi relatada pela primeira vez pelo Washington Post após duas visitas a Pyongyang feitas pelo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, nos últimos dois meses. Pompeo se reuniu com Kim em cada uma dessas viagens, que também visavam construir confiança antes de uma cúpula potencial com Trump. O presidente americano concordou com a realização de uma reunião com Kim em março, marcada para ocorrer em Cingapura em 12 de junho. Mas, na quinta-feira, Trump cancelou o encontro, após divergências sobre a estrutura de um acordo envolvendo o programa nuclear norte-coreano.

Trump se opôs à ira de Pyongyang direcionada ao vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e ao conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton. Um dia depois, na sexta-feira, Trump reviveu planos para um encontro após uma declaração emitida pela agência estatal norte-coreana que foi considerada conciliadora. Na noite de sábado, no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que os planos para a cúpula estavam "avançando muito bem". Fonte: Dow Jones Newswires.