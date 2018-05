Coreia do Sul diz que Kim Jong-un está comprometido a ter reunião com Trump

27/05/2018 | 15:58



O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse neste domingo que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se comprometeu em se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de ter garantido uma "desnuclearização completa da Península Coreana". A segunda reunião entre os líderes coreanos em um mês conteve abraços e sorrisos dos dois, mas mostrou uma sensação de urgência de ambos os lados.

Na Casa Branca, Trump disse que as negociações sobre uma cúpula em 12 de junho com Kim, que ele cancelou na semana passada, estavam "indo muito bem". Trump disse a repórteres que ainda está considerando Cingapura como sede das conversas e afirmou que há uma "boa vontade" e que a desnuclearização da Península Coreana seria "uma grande coisa" a ser conquistada.

As conversas entre as Coreias, que, de acordo com Moon, Kim solicitou, permitiram que o líder sul-coreano pressionasse por uma cúpula entre Washington e Pyongyang, que ele vê como a melhor maneira de aliviar a animosidade que fez com que alguns temessem por uma guerra no ano passado. A intenção de Kim é a de conversar com Trump para tentar aliviar a pressão de sanções esmagadoras contra a Coreia do Norte e ganhar garantias de segurança em uma região cercada por inimigos.

A repórteres, Moon disse neste domingo que Kim "novamente deixou claro o compromisso com a completa desnuclearização da Península Coreana" e que ele afirmou ao líder sul-coreano que está disposto a cooperar para acabar com o confronto e trabalhar pela paz na região. Moon também comentou que disse a Kim que Trump tem uma "resolução firme" para acabar com as relações hostis com Pyongyang e iniciar a cooperação econômica caso Kim implemente a "completa desnuclearização" da península. Fonte: Associated Press.