Katy Perry desembarca em Londres somente para assistir peça de Orlando Bloom

27/05/2018 | 14:12



Após ter assumido que não está mais solteira, Katy Perry mostra que está mais apaixonada do que nunca! Desta vez a beldade pegou um voo para Londres, somente para assistir o mais novo trabalho de Orlando Bloom!

Segundo a revista Us Magazine, no último sábado, dia 26, a cantora viajou para a capital, porém passou poucas horas e teria ido apenas para prestigiar Orlando.

O ator está estrelando na peça Killer Joe, inspirada no filme, com o mesmo nome, lançado em 2011 que contava com Matthew McConaughey no elenco.

Katy não escondeu o orgulho de Orlando, a beldade ainda compartilhou em seu InstaStory o clique de um folder da peça e ainda marcou o ator!