Camila Queiroz e Klebber Toledo passeiam e olham enxoval em shopping

27/05/2018 | 14:12



No último sábado, dia 26, Camila Queiroz e Klebber Toledo foram flagrados dando uma volta no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os dois, que se casam em breve, estavam no maior clima de romance, trocando beijos e carinhos na escada rolante.

Eles ainda aproveitaram para dar uma olhada em lojas de enxoval para casa. A cerimônia e festa de casamento acontece em Jericoacoara, no Ceará, em agosto. Já o casamento no civil deve acontecer no próximo dia 15 de junho, segundo o colunista Leo Dias.

Klebber Toledo ainda falou em entrevista para Patrícia Kogut sobre os preparativos:

- Fizemos tudo no tempo certo, com calma, em conjunto. Sempre conversamos bastante. Estou feliz. Está tudo bem encaminhado. Queria, sem dúvida, encontrar uma pessoa que eu amasse de verdade para construir minha família. Tudo deu certo. Foi um encontro muito especial.

O ator também falou sobre ter Cássia Kis, que interpretou sua mãe em Morde e Assopra, como uma das madrinhas:

- É uma honra tê-la como madrinha. Nossos padrinhos são pessoas que farão parte das nossas vidas para sempre.