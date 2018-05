Fátima Bernardes cai no forró com Túlio Gadêlha e rouba a cena da noite recifense

27/05/2018 | 14:12



Fátima Bernardes aproveitou o último sábado, dia 26, em grande estilo. A apresentadora caiu no forró ao lado do namorado Túlio Gadêlha e roubou a cena!

O casal marcou presença no Forrobodó do Braz e aproveitou a noite recifense ao som da cantora Eliane, conhecida como a A rainha do forró. A apresentadora mostrou que tem muito molejo e arrasou!

Fátima aproveitou o show em grande estilo e ainda ganhou flores. Será que Túlio fez o tipo romântico e presentou a amada? Túlio e Fátima, como sempre esbanjaram simpatia. Além de sorrirem para as fotos, ainda deram toda a atenção para os fãs que pediram para posar ao lado do casal. E não dá para negar que paixão é o que não falta para o casal, que ainda trocaram carinhos e beijos por toda a noite.