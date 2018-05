Isis Valverde decide onde passará lua de mel com André Resende

27/05/2018 | 13:13



Isis Valverde e André Resende já escolheram onde vão passar a lua de mel! De acordo com a colunista Marina Caruso, do jornal O Globo, o casal escolheu como destino a Itália para aproveitar alguns dias românticos após oficializar a união.

Grávida de seu primeiro filho, Isis irá subir ao altar no dia 10 de junho em uma cerimônia que será realizada em um sítio no Rio de Janeiro. O casamento será ao ar livre e contará com show de Preta Gil para animar os convidados.

No Instagram, no último sábado, dia 26, a atriz publicou um vídeo revelando que estava fazendo a prova de seu vestido de noiva. Será que ela já está ficando ansiosa para o grande dia?