Khloé Kardashian se declara para filha e posta mais uma mensagem misteriosa

27/05/2018 | 13:12



Khloé Kardashian anda bastante misteriosa nas redes sociais nas últimas semanas, com novas mensagem misteriosas e possíveis indiretas, que os fãs acreditam que tenham ligação da relação entre a socialite e Tristan Thompson. O jogador de basquete foi envolvido em um escândalo de traição dias antes de Khloé dar à luz a primeira filha do casal, True. Se os dois permanecem juntos depois da polêmica, ainda é um mistério.

Depois de ter dado a entender que realmente tinha voltado com o atleta, Khloé postou novas mensagens em suas redes sociais que provam essa teoria. Na última quinta-feira, dia 24, ela escreveu o seguinte: Algo pelo qual você está orando está prestes a acontecer para você. Você teve lições suficientes. Você foi paciente por tempo suficiente. Você permaneceu forte através de muitas provações e desafios. Nada te quebrou. Você ainda está aqui em pé forte. Agora é a hora de você começar a receber. Já no último sábado, dia 26, ela publicou outra possível indireta, que parece ser algo mais negativo em relação à Tristan: Você pode ser uma pessoa boa, com um espírito bonito e ainda possuir a autoridade para dizer a alguém: Você me f**eu.

Mas além de mensagens enigmáticas, as redes de Khloé também tem muita fofura! Também no último sábado, a loira mostrou o rostinho de True pela segunda vez e escreveu na legenda:

Amorzinho da mamãe!