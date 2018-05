Carga de votos

Diário do Grande ABC



Vai demorar para o Brasil voltar ao normal após a greve dos caminhoneiros. O movimento, que durante a última semana parou o País, revelou que há falhas em vários setores. E, principalmente, que o Brasil não possui um ‘plano B’ para atendimento emergencial de suas necessidades básicas. Deu pane seca em áreas estratégicas. Cidades importantes ficaram travadas sem combustíveis e alimentos.



Até aqueles personagens que teoricamente teriam poder para resolver a questão se mostraram ineficazes. Foram dias de aparente despreparo das autoridades federais que, inicialmente, pareciam desprezar o movimento. Até o presidente Michel Temer, como ato de desespero, colocou as Forças Armadas no caso. Medida que também foi usada para conter o crime no Rio de Janeiro, com resultados bem aquém dos esperados por seus idealizadores.



Enquanto isso, acumulam-se os prejuízos. Só no Grande ABC a indústria vai perder R$ 2,08 bilhões com a greve. Em época que o setor dava sinais de recuperação, é notícia lastimável ver linhas de produção inativas e seus executivos fazendo contas do deficit acumulado.



Ontem, ao contrário do que aconteceu com a cúpula federal, o governo de São Paulo resolveu agir. Diante da avalanche de problemas, Márcio França foi a campo e negociou com os grevistas. Ofereceu a suspensão da cobrança de pedágio por eixo suspenso a partir de terça-feira, desde que o Rodoanel Mário Covas e a Rodovia Régis Bittencourt fossem liberadas. Sinalizou com outras medidas, todas elas dentro da esfera estadual.



França é candidato à reeleição e desconhecido da maioria dos paulistas. Talvez por isso tenha agarrado com tanta vontade a oportunidade de recolocar a ordem no transporte dentro das estradas estaduais.



Se funcionar, certamente ganhará pontos preciosos e que podem se transformar em votos. Deu a cara a bater, até porque não tem nada a perder. E como comanda o principal Estado da Federação, o que aqui acontece será replicado no restante do Brasil.