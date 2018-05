Felipe Melo se irrita com repórter e diz: 'Não vamos dar espetáculo sempre'

27/05/2018 | 09:56



O volante Felipe Melo deixou o campo irritado após a derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Sport no sábado, em casa, no Allianz Parque, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o time alviverde com 11 pontos, na quinta colocação, a três de distância do líder Flamengo.

Na zona mista, onde os jogadores conversam com os jornalistas, Felipe Melo perdeu a paciência ao ser questionado se faltava química entre os atletas do elenco. "Nós estamos brigando, estamos lá em cima na tabela, estamos bem na Libertadores e bem na Copa do Brasil. Então não entendo a sua pergunta, não entendo onde você está querendo chegar. Ao final de tudo, a química só vai chegar com o título", disse.

Felipe também minimizou também as vaias dos torcedores após a derrota. "Acho que essa situação de estar faltando dar espetáculo não existe. O importante é a vitória, é a classificação. Queria eu jogar todo jogo mal e classificar, estar em primeiro lugar e ganhar os campeonatos possíveis. A gente não vai dar espetáculo sempre, o importante é a vitória. Jogando mal ou bem o importante é vencer", afirmou.

O próximo jogo do Palmeiras será nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão.