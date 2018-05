Greve dos caminhoneiros: Pelo menos 14 aeroportos estão sem combustível

27/05/2018 | 08:38



Segundo a Infraero, pelo menos 14 aeroportos brasileiros estão sem combustível, na manhã deste domingo, 27. A greve dos caminhoneiros chega ao sétimo dia e ainda provoca transtornos às empresas e aos passageiros.

Os dados foram atualizados às 7h30 da manhã: Carajás (PA), São José dos Campos (SP),

Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Goiânia (GO), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Vitória (ES), Petrolina (PE), Joinville (SC) e João Pessoa (PB).

A Infraero informa que continua monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais.

A empresa alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível nos terminais de origem e destino.

A instituição está em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa.

Os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível no momento, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo.

"Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos. Aos operadores de aeronaves, a empresa orienta que planejem seus voos de acordo com a disponibilidade de combustível na rota pretendida", ressaltou a nota.

SITUAÇÃO DAS COMPANHIAS AÉREAS

Latam

Passageiros com partidas, chegadas ou conexões domésticas até às 14h deste domingo nos aeroportos de Brasília, Confins e Recife podem alterar seus voos sem a cobrança de taxa de remarcação e das diferenças tarifárias da passagem para nova data, sem multas, de acordo com a disponibilidade.

Os passageiros que tenham como origem ou destino o aeroporto de Brasília e Recife podem também solicitar o reembolso integral de suas viagens marcadas para até as 14h deste domingo.

Gol

De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, nenhum voo ainda foi cancelado, mas a empresa solicita que os clientes liguem para a central de atendimento (0800 704 0465) antes de ir ao aeroporto.

Azul

Até às 8h, nenhum voo cancelado na manhã deste domingo. No entanto, o serviço de de ônibus gratuito oferecido aos clientes de e para o Aeroporto de Viracopos segue suspenso.

Avianca

Já informado na última sexta-feira, 25, os voos cancelados na manhã deste domingo são:

6211

5:00

SALVADOR

GALEÃO

6279

4:15

RECIFE

GALEÃO

6217

6:00

BRASÍLIA

GALEÃO

6230

6:10

SANTOS DUMONT

BRASÍLIA

6284

7:40

CONGONHAS

GALEÃO

6033

7:05

SANTOS DUMONT

CONGONHAS

6006

7:25

CONGONHAS

SANTOS DUMONT

6233

9:30

BRASÍLIA

SANTOS DUMONT

6285

9:30

GALEÃO

CONGONHAS