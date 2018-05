Cheio de desfalques, Vasco busca vingança contra o Bahia na Arena Fonte Nova

27/05/2018 | 07:30



O torcedor do Vasco tem calafrios quando lembra da última partida do time contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde os cariocas foram facilmente dominados e derrotados por 3 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Neste domingo, a partir das 16 horas, o Vasco tem a chance de se vingar do time baiano em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Se foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores - conseguiu vaga na Copa Sul-Americana ao terminar em terceiro na sua chave - e dificilmente avançará às quartas da Copa do Brasil, no Brasileirão o time carioca faz campanha razoável. Tem duas vitórias, duas derrotas e um empate e soma oito pontos. Um triunfo em Salvador aproximaria a equipe vascaína dos primeiros colocados.

O problema para consumar a vingança contra os baianos é que o time treinado pelo técnico Zé Ricardo está repleto de desfalques. São 10 ao todo, o que fez com que o treinador subisse os jovens Hugo Borges e Moresche para o elenco profissional e treinasse a equipe nas últimas atividades com várias improvisações. "Possivelmente já vivi algumas situações parecidas, mas acho que nesse nível não. Estamos tentando acertar o clube, certamente é um momento sensível e acho que faz parte do meu crescimento profissional", declarou.

Sem centroavante, já que Andrés Ríos e Riascos estão suspensos pela expulsão no clássico contra o Flamengo, Zé Ricardo deve escalar Wagner como falso 9. Nas pontas, dois laterais de origem: Yago Pikachu, na direita, já acostumado com a função, e Henrique, a grande novidade, na esquerda. Kelvin, uma opção para o lado, deve começar na reserva, pois o atacante ainda não tem condições físicas de atuar por 90 minutos.

Na zaga, Werley, com um problema físico, deve dar lugar a Ricardo, que começou a temporada como titular e acabou perdendo espaço. No meio de campo, Thiago Galhardo está fora em razão de dores na coxa esquerda, mas, por outro lado, Giovanni Augusto está liberado para atuar. Ele se destacou nos últimos treinamentos e a expectativa é que figure entre os titulares.