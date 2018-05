PRF aponta 586 pontos ativos bloqueados nas rodovias

26/05/2018 | 21:53



Caminhoneiros seguem com mobilizações em rodovias de todo o País, completando o sexto dia de protestos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na noite deste sábado, 26, que o número de pontos de manifestação identificados em rodovias federais aumentou de 938, registrados na sexta, para 1.163.

Desse total de 1.163 identificados, 577 pontos foram liberados entre o início das manifestações até as 19h deste sábado. Entretanto, o número de pontos que continuam bloqueados, ainda que parcialmente, de ontem para hoje aumentou, de 519 para 586. Segundo a PRF, esse número tem alta toda vez que há uma dispersão, pois grupos tendem a se espalhar e acabam interferindo em outros pontos.

O maior número de estradas interditadas até a noite deste sábado está no Rio Grande do Sul (94). Já o Estado que teve o maior número de estradas liberadas é Pernambuco (66). São Paulo possui apenas um ponto ainda interditado e 40 já liberados. Os Estados do Acre, Amazonas e Amapá não possuem mais interdições.