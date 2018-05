Recordista, Zidane exalta 3º título seguido da Liga dos Campeões pelo Real Madrid

26/05/2018 | 20:05



O treinador Zinedine Zidane manifestou a sua emoção pelo terceiro título seguido da Liga dos Campeões da Europa conquistado por ele à frente do Real Madrid, após vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool em partida disputada neste sábado, em Kiev. O francês foi efetivado como técnico do clube em 4 de janeiro de 2016 e desde então venceu o torneio todas as vezes que disputou.

"Isso é o Real Madrid. Não há palavras. Estamos fazendo história. Vivemos para esses momentos e emoções. Talento e trabalho, é o que essa equipe tem. Temos vontade de fazer as coisas bem e conseguimos outra vez. Eu disse aos jogadores para desfrutarem porque nunca mais vamos ver isso", declarou Zidane em entrevista coletiva após o jogo.

Zidane se tornou o terceiro treinador a conquistar a competição pela terceira vez. Ele se junta aos recordistas Carlo Ancelotti e Bob Paisley, mas o francês é o único que venceu o torneio três vezes seguidas.

Quanto à declaração de Cristiano Ronaldo, que abriu a possibilidade de deixar o Real Madrid, Zidane tentou desconversar, mas não escondeu que torce para que o atacante fique no clube. "Não estou pensando nisso, acredito que temos de pensar no que estamos fazendo agora e comemorar. Sobre a partida, acho que conseguimos o que queríamos. Quanto à sua pergunta, se Cristiano tem ou não de ficar? Sim ou sim", afirmou o treinador.