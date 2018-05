São Bento sai atrás do Juventude, mas busca empate e segue invicto na Série B

26/05/2018 | 19:51



O Juventude abriu dois gols de vantagem, mas o São Bento mostrou poder de reação e foi buscar o empate por 2 a 2, neste sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista segue invicto na competição.

Apesar de ser uma das duas únicas equipes que ainda não perderam, ao lado do líder Fortaleza, o São Bento segue no meio da tabela de classificação, agora na nona posição com 11 pontos. O Juventude, com sete, está muito perto da zona de rebaixamento.

Devido às fortes chuvas na região de Sorocaba, com direito à queda de granizo, o jogo teve seu início atrasado em quase uma hora. Os times voltaram para o vestiário e funcionários do São Bento tiveram de usar rodos para diminuir as poças no gramado. Mesmo assim, as condições pesadas do campo atrapalharam o toque de bola das duas equipes.

Com a bola rolando, o Juventude saiu na frente aos 31 minutos. Caio Rangel cobrou escanteio, o zagueiro César Martins desviou de cabeça e acertou o travessão. No rebote, Elias empurrou para o gol. Seis minutos mais tarde, Felipe levantou a bola para a área, o goleiro Rodrigo Viana não saiu do gol para cortar e Bertotto completou de cabeça para marcar o segundo.

O time paulista voltou do intervalo com outra postura e já descontou logo aos dois minutos. Everaldo recuperou a bola na intermediária, passou por dois marcadores e bateu cruzado, marcando um lindo gol. Mantendo a pressão, o time da casa empatou aos 28. Paulinho cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Luizão subiu mais que a defesa adversária para completar de cabeça.

O São Bento volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Figueirense pela oitava rodada da Série B. Na próxima sexta, o Juventude enfrenta o Guarani no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 x 2 JUVENTUDE

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Lucas Farias, Luizão, Douglas Assis e Paulinho; Fábio Bahia (Rodolfo), Doriva, Dudu Vieira, Diogo Oliveira (Lucas Crispim) e Everaldo; Zé Roberto (Ronaldo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni (Micael), César Martins, Rafael Bonfim e Pará; Bertotto, Jair, Diones (Guilherme Queiroz) e Fellipe Mateus; Caio Rangel e Elias (Bruninho). Técnico: Julinho Camargo.

GOLS - Elias, aos 31, e Bertotto, aos 37 minutos do primeiro tempo; Everaldo, aos 3, e Luizão, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luizão e Paulinho (São Bento); Lucas Farias, Felipe Mattioni, Rafael Bonfim e Jair (Juventude).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 16.930,00.

PÚBLICO - 1.163 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).