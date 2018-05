'Vamos falar mais sobre isso', pede Bruno Gagliasso sobre adoção

26/05/2018 | 17:24



Na última sexta-feira, 25, foi celebrado o Dia Nacional da Adoção no Brasil. O programa Conversa com Bial promoveu um encontro entre artistas com intrínseca relação com o tema: Milton Nascimento, que foi adotado por Lília e Josino Campos em sua infância, e Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, pais de Titi.

"É muito bom isso estar em pauta, a gente discutir sobre. Justamente pra clarear a cabeça de todo mundo, o coração de todo mundo. Vamos falar mais sobre isso! Vim aqui ceder meu tempo, meu espaço e meu amor pra falar de um tema tão importante", salientou Gagliasso, sendo seguido pelos outros.

Milton, por sua vez, relembrou situações em que sofreu com preconceito em sua infância: "Fui o primeiro negro adotivo em Três Pontas. Quando eu cheguei, minha mãe teve uns probleminhas lá na cidade, o pessoal não tava acostumado com isso. Por eu ser negro, né."

A Conversa também contou com Iberê Dias, juiz da Vara da Infância e da Juventude de São Paulo. O apresentador ressaltou que, atualmente, no Brasil, há cerca de 40.700 pessoas na fila para adoção, e 'apenas' 4.964 menores à espera de uma família.

De acordo com o juiz, a situação ocorre porque a maior parte dos pais busca adotar crianças com idade inferior a oito anos, enquanto a maior parte dos jovens em abrigos está numa idade superior.

Ao fim do programa, Bial aproveitou para mandar um recado à filha de Bruno e Giovanna: "Mandem muitos beijinhos pra Titi!"