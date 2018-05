Rapper nigeriano adapta 'This Is America' à sua realidade

26/05/2018 | 16:29



O sucesso do clipe da música This is America, do cantor Childish Gambino, está inspirando outros artistas a produzir 'versões locais' da canção, que traz críticas à sociedade norte-americana.

O rapper Falz resolveu lançou uma paródia adaptando a música à realidade de seu país, a Nigéria. Falando sobre diversas áreas, como criminalidade, política e religião, e usando roupas e veículos comuns na região nas gravações.

Em vez de disparar uma pistola no homem com rosto encoberto ao início do vídeo, por exemplo, é usado um facão (sem cenas explícitas, é claro). Ao lançar a música em seu Twitter, no último dia 25, Falz valorizou o trabalho de Gambino e desejou um "feliz Dia da Democracia adiantado", em referência à data celebrada em 29 de maio no país.