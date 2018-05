Há 14 anos, Pedro e Bino organizavam bloqueio em estrada na TV

26/05/2018 | 16:28



Há seis dias, o Brasil vive a greve dos caminhoneiros, que tem afetado diretamente inúmeros serviços. Nas redes sociais, usuários criaram memes assimilando a situação a Pedro e Bino, caminhoneiros vividos por Antonio Fagundes e Stênio Garcia na série Carga Pesada.

Curiosamente, no dia 28 de maio de 2004, há praticamente 14 anos, ia ao ar um episódio em que a dupla foi responsável por mobilizar um bloqueio em uma estrada, clamando por seus direitos.

O capítulo Estrada.com.br começa com Pedro dirigindo devagar, desviando de buracos em uma estrada federal. Em vão: um pneu de seu caminhão acaba ficando preso em um deles, o que o obriga a esperar por ajuda.

Após algumas horas, encontra Ademir (André Mattos), colega que passava pelo local e lhe promete ajuda. Durante a noite, é a vez de o próprio Bino, que não estava com o amigo, até então, aparecer no local.

Enquanto os personagens se revoltam com a demora de agentes rodoviários para prestar assistência, conhecem o caminhoneiro Fofão (Ernesto Piccolo). Quando o mecânico Cirilo (Leandro Firmino, o 'Zé Pequeno' de Cidade de Deus) finalmente chega para guinchá-los, Pedro toma uma postura radical e, com a ajuda do caminhão de Fofão, paralisa a via.

"Vou bloquear essa estrada aqui e ninguém passa. Só vou sair daqui depois que a televisão chegar", brada. Bino, seu companheiro, discorda: "Isso aí não leva a nada, não vai resolver problema nenhum. Saiba que sou contra, as coisas não se resolvem desse jeito."

Na ocasião, a reivindicação do trio era por melhores condições de segurança em estradas. Em algum tempo, uma fila quilométrica de carros, caminhões e ônibus acaba se formando, gerando a ira dos motoristas - que sequer entendem a motivação para o bloqueio.

Uma equipe de reportagem aparece de helicóptero para entrevistar Pedro, o líder da manifestação. Neste momento, o caos se instaura e um grupo liderado por um motorista revoltado com uma barra de ferro se aproxima dos apoiadores da paralisação.

Bino resolve mudar de lado e sobe em um caminhão para fazer um discurso de conciliação, ressaltando a necessidade das reivindicações do colega, e buscando compreender a ira dos que estão afetados pelo bloqueio.

Após o discurso, o caminhoneiro é aplaudido e os ânimos se acalmam. Porém, Fofão retira seu veículo do meio do caminho, desbloqueando a rodovia. Cobrado por Pedro, explica que tem medo de perder seu emprego.

Todos os carros presos no engarrafamento passam, deixando apenas Pedro e Bino, com seu caminhão entalado no buraco.

Por fim, Cirilo retorna ao local, agora vazio, para ajudá-los com o caminhão - e tudo segue como antes.