Sasha fala sobre o futuro de sua carreira na moda e a rotina em Nova York

26/05/2018 | 16:12



Além de uma carreira promissora no mundo da moda, Sasha ainda faz o maior sucesso nas redes sociais. Em entrevista para a revista Vogue, ela se abriu sobre o futuro de sua profissão, sua rotina em Nova York, e o namoro à distância com o ator Bruno Montaleone.

Depois de ter desabafado em seu Instagram sobre como está mudando sua percepção sobre consumo, ela falou novamente que se preocupa com as consequências da moda no meio ambiente:

- Tenho falado bastante sobre como a indústria da moda tem poluído o mundo. Tenho estudado muito sobre fast-fashion e é muito triste saber que minha paixão profissional está machucando tanto o planeta em que vivemos. Não é que eu só use roupas eco-friendly, mas desde que comecei a ler sobre o assunto mudei minha perspectiva não só como designer, mas também como consumidora.

Ao ficar cada vez mais em evidência, Sasha ganhou muitos fãs, mas também não conseguiu fugir de comentários e críticas de haters nas redes. Ela explicou então como lida com as duas coisas:

- Quem me conhece sabe que sou tímida e valorizo muito a minha privacidade e vida pessoal, mas amo receber carinho. Sobre os haters, com o tempo aprendi a não ligar. Não tem porque dar atenção a essa energia negativa. Eu cresci nesse mundo, aprendi a me blindar e a lidar com isso. Quando criança, qualquer coisa virava uma tempestade, hoje em dia, principalmente morando em Nova York, não mais.

Morando em Nova York desde 2016, ela disse que sentiu muito a falta da mãe, Xuxa, nos primeiros meses. Mais acostumada com a rotina na cidade, Sasha contou o que mais gosta de fazer por lá:

- Eu amo festivais, durante o verão tem vários. Gosto de sair para jantar em lugares mais escondidinhos, ir a shows...

Mesmo já acostumada, Sasha revelou que não sabe se continuará morando na metrópole quando terminar o curso e também sobre as várias possibilidades de seu futuro no mundo da moda:

- Eu ainda não sei o que quero fazer dentro desse mundo: se quero direção de arte, marketing, business... Mas o bom da minha faculdade é que eu tenho muitas portas, opções e tempo ainda pra escolher.

A bela ainda contou como está sendo namorar á distância com Bruno Montaleone:

- A gente leva um dia após o outro. Nos falamos todo o dia, mas não o dia inteiro. Nós dois temos uma rotina muito corrida...E, claro, o coração aperta.