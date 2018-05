Diretor esportivo da Red Bull pede que Max Verstappen pare de cometer erros

26/05/2018 | 15:32



A batida durante o treino livre deste sábado, anterior à classificação para o Grande Prêmio de Mônaco, custou a Max Verstappen a última colocação no grid de largada da corrida deste domingo e uma bronca do diretor esportivo da equipe Red Bull, Christian Horner. Foi a sexto acidente que o holandês se envolveu em seis etapas disputadas da temporada 2018 da Fórmula 1.

"Ele precisa aprender com isso e parar de cometer esses tipos de erros, ele sabe disso melhor que qualquer um. Imagino quão doloroso foi para ele assistir a essa classificação de fora da pista e pensar no que poderia ter acontecido", disse Horner ao site "Autosport.com".

Companheiro de equipe de Verstappen, Daniel Ricciardo confirmou o favoritismo da Red Bull em Montecarlo e garantiu a pole position, à frente dos candidatos ao título Sebastian Vettel, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, segundo e terceiro colocados no grid, respectivamente.

De acordo com Horner, o bom desempenho do time na pista é um agravante para a imprudência de Verstappen. "Ele está em um carro capaz de vencer esse Grande Prêmio e isso vai doer nele ainda mais, porque você não tem muitas oportunidades de vencer o GP de Mônaco", analisou.

O executivo elogiou o piloto, a quem considera "fenomenalmente rápido", mas foi sucinto quando perguntado se a bronca surtirá efeito ao jovem piloto de 20 anos: "Espero que sim. Se não for isso, não sei o que será".

Após a colisão do holandês com o guard-rail no trecho dos "esses" da piscina, os mecânicos da Red Bull correram contra o tempo para colocar o carro em condições de disputar a classificação para a corrida. Sem sucesso, decidiu-se por trocar o câmbio usado pelo piloto, uma vez que a punição de perda de cinco posições no grid não afetaria Verstappen, último colocado de qualquer jeito.