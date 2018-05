Irlandeses decidem revogar as leis restritivas sobre aborto

26/05/2018 | 15:18



Dublin, 26/05/2018 - A Irlanda decidiu pela revogação das rígidas leis de aborto no país. Em um referendo histórico, mais de 1,4 milhão de votantes se pronunciaram favoráveis à remoção de um dispositivo constitucional que exigia que as vidas da mulher e do feto fossem consideradas com o mesmo peso sob a lei em quase todos os casos de aborto.

Os votos favoráveis a um novo entendimento sobre o aborto somaram mais de 66% do total, superando as expectativas e praticamente se igualando à proporção daqueles que apoiaram a inclusão das regras mais restritivas na constituição 35 anos antes.

O resultado foi uma vitória histórica para os direitos das mulheres em um país tradicionalmente católico. "O que vimos hoje é o auge de uma revolução silenciosa que tem se desenvolvido na Irlanda pelos últimos 10 a 20 anos", comemorou o primeiro-ministro Leo Varadkar. Fonte: Associated Press.