Após dominar treinos, Ricciardo contém euforia em Mônaco: 'Falta a corrida'

O australiano Daniel Ricciardo liderou a primeira, a segunda e a terceira sessões de treino livre. Também cravou a volta mais rápida no Q1, no Q2 e no Q3 do treino classificatório para o GP de Mônaco. No entanto, ele sabe que nada disso terá valido à pena se não vier a vitória na corrida deste domingo no circuito de Montecarlo, na sexta etapa da temporada da Fórmula 1 - a largada está programada para as 10h10 (de Brasília).

"Estou me sentindo muito bem durante toda a semana. Então espero que as coisas continuem assim amanhã (domingo)", disse após garantir a pole. Ricciardo foi também o único piloto que deu uma volta na casa do 1min10. "Sei que parece muito legal pela TV, mas dentro do carro a sensação é indescritível", brincou.

"Temos liderado todas as sessões. Agora só falta a corrida para a gente poder comemorar", disse. Ricciardo nunca venceu em Mônaco. Em 2016, quando também garantiu a pole, ele caminhava para a vitória, quando um erro da equipe no pit stop o mandou para a terceira colocação.

"Sempre tem alguma coisa que me motiva. Aqui sei que há algo inacabado. Claro que hoje (sábado) estou muito feliz. Mas tento não demonstrar muito porque não estarei completamente satisfeito enquanto não tiver o troféu", afirmou.

Ricciardo não deve ter vida tranquila no GP de Mônaco. Logo atrás dele no grid de largada estão os dois primeiros colocados do Mundial de Pilotos. O líder do campeonato, o inglês Lewis Hamilton largará na terceira colocação e o alemão Sebastian Vettel, vice-líder, sairá em segundo. O companheiro de Red Bull, o holandês Max Verstappen bateu no terceiro treino livre e não disputou o classificatório. Por isso largará em último.