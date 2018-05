Grávida, Sabrina Sato muda o visual e surge de franjinha

26/05/2018 | 15:12



Sabrina Sato está de visual novo! Grávida de sua primeira filha, a apresentadora decidiu radicalizar no cabelo e apareceu de franjinha! A assessoria de imprensa da japa confirmou que a mudança aconteceu na última quinta-feira, dia 24, após a gravação do piloto do novo quadro do Programa da Sabrina.

No Instagram, Daniel Hernandez, responsável pela transformação, compartilhou o clique em que a nova mamãe do pedaço aparece com franjinha. Mammy, novo corte!, escreveu ele na legenda da publicação. Sabrina comentou a foto e revelou ter adorado o novo cabelo: Amo, arrasou muito!, disse na caixa de comentários.

Na última sexta-feira, dia 25, Duda Nagle, noivo de Sabrina, compartilhou um clique em que aparece agarrado à barriga da amada. Na legenda, se declarou para mãe e filha, que ainda não teve seu nome revelado: Amo tanto minhas meninas!