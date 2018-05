Michel Teló faz linda declaração sobre o filho, Teodoro

26/05/2018 | 15:12



Michel Teló sempre prova que é um pai para lá de babão. Além de sempre postar imagens lindas e vídeos fofos dos filhos Melinda e Teodoro nas redes sociais, sempre que pode ele fala sobre a sua família com Thais Fersoza.

E no mesversário de dez meses do caçula não poderia ser diferente, não é mesmo? Todo bobo, ele postou uma foto amor do pequenino e escreveu na legenda:

Dez meses que esse guri abriu uma cratera infinita de amor no meu coração #10meses.

Tem como não morrer de amor por esses dois?