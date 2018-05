Giovanna Ewbank fala sobre pressão em ter filhos biológicos: - É uma coisa que me incomoda

26/05/2018 | 15:12



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso não cansam de mostrar o quanto são apaixonados pela filha, a pequena Titi. Em entrevista no Conversa com Bial, exibido na Globo na última sexta-feira, dia 25, eles se emocionaram ao falar sobre quando conheceram a menina.

O primeiro encontro entre Giovanna e Titi aconteceu durante uma série de reportagens que ela estava fazendo para o Fantástico. Depois de várias visitas em comunidades e abrigos no Malauí, foi no último orfanato visitado que Gioh conheceu Titi, que abriu a porta do lugar e a abraçou:

- Foi ela quem abriu a porta do abrigo e ela veio correndo e me deu um abraço. E quando eu vi ela, eu digo que foi um reencontro. Eu não tenho como explicar o que aconteceu.

Bruno então revelou que os dois não tinham planos de adotar na época, e que tudo aconteceu naturalmente:

- Não foi programado, ela não foi na África para adotar uma criança. Ela me ligou no dia seguinte e falou: amor, eu sou mãe. E eu não esperava isso, minha primeira reação foi: que bom, então eu também sou pai.

O ator contou que teve que esperar alguns dias para conseguir voar para o país e conhecer a filha, e se emocionou ao dizer que com ele também foi amor à primeira vista. Giovanna também falou sobre a surpresa de sua decisão:

- O Bruno sempre me pediu filhos. Desde o primeiro mês de namoro, e nós estamos há nove anos juntos. E eu sempre dizia, não é o momento, não quero agora, eu não tinha essa vontade de ter filho, de gerar um filho. E quando eu encontrei ela, eu pensei: Essa é minha filha e eu não vou sair daqui sem ela.

Pedro Bial então pergunta se Titi tem curiosidade em saber detalhes de sua adoção agora que está com quatro anos de idade:

- A gente já contou isso desde que ela era pequena, e e ela sempre pede para contar a história dela antes de dormir. Ela sabe que ela é do Malawi, e tem muita vontade de ir conhecer. - conta Giovanna, que ainda disparou sobre a pressão que sente em ter filhos biológicos:

- Isso é uma coisa que me perguntam muito: Mas você não tem vontade de ter a sua filha? Mas ela é minha filha. É uma coisa que me incomoda muitas vezes. Eu sei que ninguém faz de propósito, é uma coisa que as pessoas estão acostumadas.