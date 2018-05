Síria informa que nomeou comitê para revisão constitucional

26/05/2018 | 14:31



O Ministério das Relações Exteriores da Síria diz que entregou aos embaixadores em Damasco da Rússia e do Irã uma lista dos membros nomeados para uma comissão para revisar a constituição nacional.

O controle sobre o processo constitucional tem sido um ponto-chave do conflito entre o governo do presidente Bashar Assad, a comunidade internacional e a oposição síria.

Assad disse que seu governo só considerará emendas à atual constituição, desafiando uma iniciativa da ONU para que o governo, a oposição e os independentes redijam um novo documento.

A iniciativa da ONU recebeu um impulso em fevereiro pela Rússia, que organizou um congresso sírio em Sochi para pressionar os lados em conflito a escrever uma nova constituição. Ainda assim, o governo sírio se recusou a endossar o esforço.

A declaração do Ministério das Relações Exteriores, publicada pela mídia estatal neste sábado, foi vaga sobre a questão de que governo estaria nomeando sua própria comissão ou nomeando membros para uma comissão da ONU. Também não identificou os membros nomeados na lista e disse que o governo estava satisfeito com "a atual constituição". Fonte: Associated Press.