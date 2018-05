Ex-BBB Lucas reata relacionamento com Ana Lúcia

26/05/2018 | 14:12



O ex-BBB Lucas Fernandes parece ter se acertado de vez com Ana Lúcia Vilela. Na noite da última sexta-feira, dia 25, os dois publicaram uma foto no Instagram em que aparecem agarradinhos. Na legenda, eles trocaram declarações de amor e confirmaram que está tudo bem entre eles após o término polêmico que aconteceu enquanto o rapaz esteve no reality show e acabou se envolvendo com a participante Jéssica.

Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. O dia chegou! Andamos muito para chegar aqui, no caminho enfrentamos gigantes internos que nos fizeram pessoas melhores e mais fortes. Agora vivemos esperando o dia em que seremos melhores para sempre, escreveu Ana na legenda da publicação, mostrando que perdoou o brother.

Em seguida, Lucas retribuiu o carinho da amada e declarou que ela é o grande amor de sua vida: Eu nunca desistiria de ter na minha vida novamente. Você é a pessoa mais importante que Deus colocou em meu caminho. Vivemos os mais intensos 6 anos da minha vida e é com você que quero viver o resto dela. Eu te amo e assim será pra sempre, Ana Lúcia.

Eles estavam separados desde que Lucas foi eliminado na quinta semana do reality show apresentado por Tiago Leifert. Ana Lúcia não teria perdoado as atitudes de Lucas em relação à Jéssica durante o confinamento e os dois não deram continuidade ao noivado. Na época, Lucas ficou conhecido como DJ, por ter supostamente trocado carícias com a sister debaixo do edredom e de Noivo de Taubaté, por estar sempre falando da noiva no programa, mas sem deixar de se envolver com Jéssica.

No tempo em que o então noivo ficou confinado, Ana Lucia viu sua popularidade crescer e passou a receber apoio no Instagram, acumulando mais de dois milhões de seguidores na rede social. Ela tem aproveitado a fama que conquistou mesmo sem ter estado no reality para fazer publicidade de produtos e divulgar a rede de lojas em que trabalha.