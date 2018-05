Caio Blat e Luisa Arraes são flagrados aos beijos

26/05/2018 | 14:12



Caio Blat e Luisa Arraes marcaram presença no evento Back2Black in Concert, no Rio de Janeiro. Os dois, além de curtirem a apresentação, que reuniu diversos cantores na última sexta-feira, dia 25, foram flagrados em clima de romance!

Não é a primeira vez que boatos de que os dois estariam vivendo um romance vem à tona. Recentemente, eles foram flagrado indo ao cinema juntos, porém desta vez eles não se incomodaram em demonstrar carinho em público.

O clima até esquentou e eles encontraram um cantinho no Theatro Municipal, onde foram fotografados aos beijos. Será que eles prestaram atenção no espetáculo?