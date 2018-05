Letícia Spiller contracena com namorado e recebe filho em espetáculo no Rio de Janeiro

26/05/2018 | 14:12



Letícia Spiller está em cartaz com o espetáculo INFUSIÓN, no teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro, e recebeu amigos e familiares para prestigiarem a apresentação da noite da última sexta-feira, dia 25.

No palco, ela contracena com o namorado, o músico uruguaio Pablo Vares. Os dois estão juntos há dois anos e se declaram com frequência nas redes sociais. Letícia recebeu ainda uma visita super especial na plateia: o filho Pedro Novaes.

No espetáculo, Letícia canta e dança, já que a peça mostra a fusão da música flamenca com a brasileira. Além da atriz e Pablo, INFUSIÓN conta com o sapateador e pesquisador gaúcho João Silveira.