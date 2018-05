Fake news é tema de seminário realizado pelo Diário

Tauana Maurin

tauanamarin@dgabc.com.br



26/05/2018 | 13:14



A velocidade da internet e o uso cada vez maior das redes sociais e aplicativos de mensagens fomentam, de certa forma, a propagação de notícias falsas. Jornalistas e meios de comunicação buscam alternativas para driblar a situação, combatendo a prática. Discutir o tema foi o objetivo do seminário Se é fake, Não é News, realizado hoje pela manhã, no campus da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Promovido pelo Diário, em parceria com o Diário de Suzano, o evento reuniu nomes importantes como Angela Pimenta, presidente do Projor (Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo); Bárbara Libório, da Aos Fatos (organização especializada em fact-checking); Conrado Corsalette, da Nexo Jornal (organização jornalística especializada em jornalismo de contexto); Marco Aurélio Sobreiro, assessor de imprensa, mestre em Comunicação e especialista em Comunicação Jornalística, presidente da subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo, Luís Ricardo Vasques Davanzo, e do professor dos cursos de Comunicação e coordenador geral da Agência de Comunicação Integrada da USCS, Roberto Araújo.

O diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, mediador do evento, acredita que a função dos jornais é trabalhar com responsabilidade e rigor, tanto no ‘noticiar quanto comentar’. “Ser assessor do poder público, hoje, é também checar os dados e pedidos que chegam até nós, afinal de contas, todos somos emissores de notícias e opiniões. O cuidado precisa ser multiplicado. Daí a importância do nosso trabalho, que trabalhamos com comunicação.”

De acordo com Angela, o grande entrave é a desinformação. “Estamos em ano eleitoral e a possibilidade de haver distorção política é grande. É onde mora o perigo.”

Alunos, não só dos cursos ligados à Comunicação, como de outras áreas, marcaram presença na discussão. “Todos nós somos reféns de notícias irreais. Isso afeta a vida de todos, além dos rumos que nosso País irá seguir, mexe com a saúde e cotidiano das pessoas. Cada um de nós é responsável por aquilo que ajudamos a disseminar. É por isso que estou aqui”, conta Renato Silva, do curso de Administração da USCS. “Mesmo com o caos pela falta de combustível, fiz questão de estar presente pela relevância do tema.”