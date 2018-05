Do Diário OnLine



26/05/2018 | 13:05



Em ronda pela Rua Ana Maria Matorell, no bairro do Rudge Ramos, em São Bernardo, policiais prenderam um homem por furto à residência.

Ao chegar no local, receberam informação de o indivíduo transportava duas televisões de porte pequeno. A partir daí, os agentes começaram a vasculhar a casa e avistaram o suspeito no telhado, mas de repente o mesmo caiu sendo pego pela polícia.

Com ele foi apreendido R$ 3.769 em dinheiro, um aparelho de celular e o controle remoto de propriedade da vítima. O celular e a chave eram de propriedade do infrator, que informou possuir um veículo Honda Fit.

Ainda pelo local, a vítima apareceu e identificou seus pertences. O homem foi preso e a ocorrência registrada na Delegacia Sede de São Caetano.

O veículo Honda Fit, que é de propriedade do indivíduo foi localizado por outra equipe, o qual foi localizado no interior do veículo produto aparentemente ser produto de ilícito, sendo uma bolsa feminina na cor branca e sem marca ou modelo.