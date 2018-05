No Power Couple, Tati Minerato e Marcelo discutem após prova dos homens

26/05/2018 | 12:12



Com apenas seis casais na disputa do Power Couple, a estratégia nas provas está sendo apostar alto. Não foi diferente na prova dos homens que foi exibida na última sexta-feira, dia 25.

O desafio exibiu dos homens habilidade em lavar pratos e também reconhecer as características que as esposas enxergam neles, entre defeitos e qualidades. Cada participante tinha que empilhar os pratos com as características escritas e adivinhar quais as mulheres escolheram.

Na sala de apostas, Tatí quebrou um recorde ao fazer a maior aposta do programa: 50 mil reais! A façanha foi bem-sucedida, já que Nizo completou a prova acertando todos os pratos.

Já Tati Minerato e Marcelo não tiveram tanta sintonia. Apesar de conseguir completar a prova, o produtor musical ficou bravo com a aposta de 20 mil reais da esposa, e eles tiveram uma discussão daquelas. Enquanto Marcelo reclamava de Tati não ter prestado atenção nas apostas das outras competidoras e ter visto que era uma prova fácil, a rainha de bateria rebateu dizendo que esse era o valor que eles tinham combinado:

- Você fala como se tivesse ganho todas as provas. Eu também apostei em prova sua que eu achei que você ia dar o sangue e você não ganhou. Ficou lá pensando na morte da bezerra. - disse ela, no qual o marido respondeu: - Tá bom Tati, fica bonito isso aí, faz isso aí mesmo. Não justifica colocando um erro em cima do outro.

A próxima DR, que terá os três casais disputando a preferência do público, também foi assunto entre as duplas. Em conversa com Lilian e Créu, Letícia revelou o medo de ir para a berlinda com eles, e disparou do comportamento de Anderson e Marcelo:

- Marcelo parece um cachorrinho atrás do Anderson. Ele ia beber champanhe com a gente, aí a Munik e o Anderson não quiseram ir, ele já deu um jeito de colocar o rabinho entre as patas e não ir. Anderson tá parecendo a pata mãe e os outros patinhos em volta.