Devido paralisação dos caminhoneiros Polo Petroquímico irá parar atividades na segunda-feira

26/05/2018 | 11:22



O Cofip ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) informou na manhã deste sábado, que, em razão da greve dos profissionais de transporte de cargas, as empresas do complexo industrial precisarão parar as operações, a partir de segunda-feira (28), por tempo indeterminado.



Em consequência do bloqueio das rodovias, as empresas apresentam dificuldades com escoamento da produção e recebimento de matérias-primas. Além disso, a o Polo tem a preocupação com as carretas de produtos químicos perigosos que se encontram em bloqueios em estradas do Estado de São Paulo.



O grupo salienta que a parada refletirá drasticamente na economia da região, devido ao tempo que a greve pode durar e ao processo logístico das empresas, que pode levar semanas para retomar em sua totalidade.



O Cofip ABC declarou que está tendo todos os cuidados para obedecer às normas internacionais de segurança da indústria petroquímica, que utiliza o acionamento de flare, um dispositivo de segurança, que queima gases contidos dentro da planta, protege o meio ambiente e a saúde das pessoas e garante a segurança nas áreas de produção.