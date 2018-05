Ricciardo mantém domínio, bate recorde da pista e garante a pole no GP de Mônaco

26/05/2018 | 11:18



O australiano Daniel Ricciardo segue soberano no circuito de Montecarlo. Depois de liderar as sessões de treinos livres, o piloto da Red Bull também dominou o classificatório e garantiu a pole position neste sábado para o GP de Mônaco de Fórmula 1 com o tempo de 1min10s353.

Foi a segunda pole na carreira de Ricciardo, com direito a novo recorde da pista. A outra foi justamente em Mônaco na temporada de 2016. Desde então, a Red Bull não havia conseguido colocar mais seu carro na ponta em um treino classificatório.

Nos treinos livres, o australiano vinha sendo acompanhado de perto por seu companheiro de equipe, Max Verstappen. Mas no classificatório ele não contou com a presença do holandês, que bateu no final da terceira sessão do treino livre na manhã deste sábado e não conseguiu colocar o carro na pista para marcar tempo. Com isso, sairá na última posição no grid.

Ricciardo foi o único que deu volta na casa dos 10 segundos. E com a Red Bull voando baixo, a disputa mesmo ficou pela segunda colocação do grid entre Ferrari e Mercedes. Depois de trocarem posições durante todo o classificatório, o alemão Sebastian Vettel colocou a escuderia italiana em segundo no grid.

O inglês Lewis Hamilton chegou a reclamar de problemas na parte traseira de sua Mercedes durante o Q2, mas conseguiu se manter entre os primeiros e largará em terceiro, à frente da Ferrari do finlandês Kimi Raikkonen.

O finlandês Valtteri Bottas também enfrentou problemas com a Mercedes e quase ficou de fora já no Q1. No entanto, conseguiu uma boa volta no minuto final e se salvou. Sem incomodar muito os primeiros colocados, ele sairá em quinto lugar.

Da sexta colocação em diante, todos os carros que participaram do Q3 deram volta na casa dos 12 segundos. O francês Esteban Ocon, da Force India, largará atrás da Mercedes. O espanhol Fernando Alonso surpreendeu, fez um treinos consistente e colocou a McLaren em sétimo lugar no grid.

O compatriota Carlos Sainz, da Renault, sairá em oitavo, com o mexicano Sergio Pérez, da Renault, em nono, e o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, fechando a lista com os dez mais rápidos do grid.

A largada para o GP de Mônaco está prevista para as 10h10 (de Brasília) de domingo.

Hamilton lidera a classificação geral do Mundial de Pilotos com 95 pontos contra 78 de Vettel. Ricciardo ocupa apenas a quinta colocação, com 47 pontos.

Confira o grid de largada para o GP de Mônaco:

1º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min10s810

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min11s039

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min11s232

4º - Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari), 1min11s266

5º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min11s441

6.º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min12s061

7º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min12s110

8º - Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), 1min12s130

9.º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min12s154

10.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min12s221

11.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min12s411

12.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min12s440

13.º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams), 1min12s521

14.º - Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min12s714

15º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min12s728

16.º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min13s179

17.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min13s265

18.º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min13s323

19º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min13s393

20º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), sem tempo