Padre Mahon, o profeta

Do Diário do Grande ABC



26/05/2018 | 11:06



Ao ler o livro de Amós, tem-se a sensação de ver em nossa frente o padre José Mahon. O livro é grito de protesto contra a injustiça, opressão e indiferença. Amós foi homem corajoso e denunciou os abusos sociais dos homens poderosos de sua época. Protestou contra a diferença na distribuição de riqueza. Censurou a hipocrisia e a prática religiosa destituída de amor, misericórdia e justiça. O Grande ABC não será o mesmo sem o padre Mahon. Ele esteve sempre ao lado dos operários e do povo oprimido. Sem perder o rancor e o carinho, bradava contra as injustiças e contra a oligarquia poderosa deste País. No período da ditadura civil-militar (1964-1985), na Paróquia Santa Terezinha, em Santo André, dava guarida a perseguidos políticos, sem nunca perguntar nada, sendo simplesmente solidário.



Apoiou as greves dos trabalhadores, indo para as ruas, participando de piquetes, com duras críticas aos ditadores militares da Nação. Chegou a ser preso mais de uma vez pela polícia da região e infernizava a vida dos delegados locais. Estes delegados chegavam a implorar: ‘Padre, por favor, por que você não fica só na Igreja?’



Nos últimos tempos, padre José Mahon começou a se preocupar com a proliferação de diferentes religiões evangélicas, contra a mercantilização do sagrado e o uso da religião por parte de alguns líderes como forma de se tirar proveito da religiosidade popular para obtenção de recursos materiais. O comportamento do padre José Mahon era como aquele apontado por São Mateus, ‘raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus’: (Mateus 12:34).



As palavras do padre José sempre foram fortes e suas ações, simples, objetivas e claras. Ele se angustiava com esses falsos mestres e vendilhões do templo, ‘hipócritas’, ‘guias cegos’, ‘sepulcros caiados’, ‘serpentes’ e ‘raça de víboras’. (Mateus 23:23-34). Padre José foi um dos poucos e duros críticos das injustiças sociais que estavam sendo praticadas e permitidas por conluio entre líderes políticos e evangélicos.



Padre José Mahon é unanimidade em Santo André e no Grande ABC porque foi homem com sentimentos iguais aos nossos. Onde ele passou, deixou rastro de carinho e amizade. Isso pode ser conferido nas paróquias onde atuou. Sem medo de errar, podemos afirmar que padre José Mahon deixa saudades e muito amor para outros profetas locais, para poetas e socialistas, para ateus e cristãos de todos os tempos, pois, queremos seguir seus exemplos. Obrigado, padre José Mahon. Descanse em paz (francês de Roubaix e padre da Diocese de Santo André por 55 anos, José Mahon morreu dia 15, aos 92 anos. Ele lutava contra leucemia).</CS></CW>



Cido Faria é economista, cientista social e coordenador do Instituto Centro de Memória & Atualidades.

Carta ao leitor

Rumo ao fim

Parabéns, ‘Mishell’ Temer! Acabando com o Brasil. Inacreditável como ainda havia missivista a defendê-lo nesta coluna! Ainda bem que teve vergonha e não se canditará à Presidência. Vai esperar para ir a reboque de alguém, de novo. O que dirão agora?</CW>

Carlos Roberto Andrade

Ribeirão Pires



Indignidade?

Dia 22, após a condenação do ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo, e com a determinação dos magistrados para que fosse preso imediatamente, fiquei indignado com o seu advogado de defesa, por ter tido a ousadia de solicitar prisão com cela diferenciada para o seu cliente, com a justificativa indigna de o senhor Eduardo Azevedo ter exercido cargo de alta dignidade. O cargo de governador sem dúvida é de alta dignidade, mas nem todos os seus ocupantes são dignos do cargo, como bem demonstraram os ex-governadores Aécio Neves e Francisco Pimentel, além de Eduardo Azeredo. Portanto, uma vez condenados deveriam ir para prisões comuns, afinal, é para lá que vão – ou pelo menos que deveriam ir – todos os bandidos.

Roberto Canavezzi

São Caetano



Desperdício

Um tempo atrás fiquei sabendo que a Prefeitura de São Bernardo iria investir para diminuir as inúmeras interrupções no fornecimento de luz na cidade. Achei estranho. Deve ser a própria AES Eletropaulo para fazer isso. Na minha opinião, é dinheiro do contribuinte jogado fora! Agora, meses depois, as interrupções são muito mais numerosas, e em dias sem chuva nem ventania. É difícil passar uma semana sem isso, o que causa perda de trabalho no PC, o portão elétrico não funciona, as luzes dos relógios ficam piscando etc. Gostaria de saber quanto a Prefeitura gastou para piorar a situação.

Serge R. Vandevelde

São Bernardo



Não é o fim

A greve dos caminhoneiros mostra que nosso povo é movido a combustíveis. Esqueça o arroz e feijão! Maus hábitos conduzem às invasões aos postos, como se fossem bando de gafanhotos em plantação de trigo. Milhares de Marias e Josés ‘gasolina’ da Silva, todos revoltados, alegando 1.000 compromissos inadiáveis. Nosso povo já nasce comprometido e dirigindo! Entendo que a situação é complicada, mas é preciso ‘desarmar’ os espíritos e criar alternativas até que as coisas voltem à normalidade. Usem o transporte público, Uber, bicicletas. Vão na caminhada, enfim, tenho certeza de que fará bem a corpo, mente e bolso. Fiquem em casa no fim de semana. Sejam criativos! Existem muitas coisas que podem ser feitas no lar, doce lar. Talvez esteja pregando no deserto, pois ninguém gosta de fazer sacrifícios quando o assunto é carro. Para muitos, é o bem mais importante e precioso da vida. Assim, fica difícil enxergar a luz!

José Machado

São Bernardo



Brasil

Os próximos meses serão desafiadores para o Brasil. Algumas escolhas que a população irá fazer podem mudar o caminho e o destino do País. É inegável que a população não está feliz com o atual governo, pois os números da aprovação são os mais baixos já registrados por um presidente na história do Brasil, mesmo com a economia mostrando sinais de recuperação. Olhando esse cenário de crise, desconfiança e descontentamento, agravado por escândalos sucessivos de corrupção, é provável que tudo isso seja levado em consideração pelas pessoas nestas eleições.

Luizinho Fernandes

São Bernardo



O que temos

Pensem em país sem governo, em mãos de políticos em sua maioria egoístas, corruptos, hipócritas e covardes eleitos com o voto obrigatório, e encontrarão o que temos hoje. Desde as Diretas Já autêntico paraíso para eles. A população ordeira e útil à Nação trabalha, ganha mal, perde direitos conseguidos em anos de luta e paga muito imposto sem ter retorno algum. Não temos hospitais, ensino de qualidade, Segurança nem transporte digno porque o dinheiro vira propina em mãos de quadrilheiros que, contando com o vergonhoso foro privilegiado, continuam impunes no poder. Precisamos mudar!Juntemo-nos aos injustiçados caminhoneiros, manifestando-nos também contra os constantes e abusivos aumentos dos combustíveis. Nossa gasolina é uma das mais caras e impuras do mundo. E não só ela. Acorda, Brasil!

Nilson Martins Altran

São Caetano