Sapatilhas de ponta viram saltos de sapatos em lançamento de marca francesa

26/05/2018 | 11:00



Uma bailarina se equilibrando na ponta de uma sapatilha, um movimento extremamente forte e, ao mesmo tempo, delicado. Foi essa a inspiração da nova coleção da Repetto, que nasceu como uma loja de sapatilhas de balé.

A linha Sur Pointes (em pontas, em português), é composta de sandálias de verniz, em preto e vermelho, de modelos modernos, como o mullet, e clássicos, como o scarpin. O destaque dos calçados fica no salto com desenho lúdico, que lembra os pés das bailarinas dançando. As peças estão à venda na loja da marca no site do shopping Cidade Jardim, em São Paulo.