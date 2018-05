Colômbia se tornará o primeiro parceiro da Otan na América Latina

26/05/2018 | 10:49



A Colômbia se tornará o primeiro parceiro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na América Latina em reconhecimento aos militares testados em batalha do país.

O presidente Juan Manuel Santos disse na sexta-feira que a entrada do país no programa de parceria global da aliança militar acontecerá na próxima semana em Bruxelas.

Uma porta-voz da Otan disse no sábado que os laços da Colômbia com o grupo avançaram firmemente desde 2013. Em 2015, a Colômbia contribuiu com um navio para a Operação Ocean Shield da Otan, para combater a pirataria ao largo do Chifre da África.

Os parceiros da Organização incluem nações como o Japão, Afeganistão, Nova Zelândia, Mongólia e Iraque, que trabalham com a Otan em algumas áreas. Autoridades colombianas disseram que a parceria ajudará no treinamento de uma força militar que enfrente ameaças de redes criminosas transnacionais e instabilidade na vizinha Venezuela. Fonte: Associated Press.