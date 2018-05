Falta de habilidade

Do Diário do Grande ABC



26/05/2018 | 10:48



A semana chega ao fim com postos de combustíveis desabastecidos, entrepostos e supermercados sem alimentos, ruas esvaziadas e inúmeras dificuldades causadas à população pelo movimento dos caminhoneiros, formado por trabalhadores que se cansaram de ver (e sentir no bolso) tantas variações de preço no óleo diesel que usam para fazer seus veículos rodarem.



A paralisação mostrou a força de uma categoria que, ao cruzar os braços, afetou o modo de viver das pessoas em todo o País. De repente, os habitantes das cidades se deram conta de que frutas e legumes não nascem no mercado ou na quitanda. Que o líquido que sai da bomba de combustível é finito, entre tantas outras coisas.



A greve mostrou também o quão despreparado está o governo federal, que desde as primeiras notícias sobre o assunto bateu cabeça. Michel Temer e os principais nomes da cúpula brasiliense tomaram atitudes insípidas e ineficazes. Ao invés de balizar e nortear os eventos no sentido de uma resolução tranquila, fizeram sim foi direcioná-los ao caos iminente. Ou melhor – perdoem a lamentável comparação –, usaram gasolina para tentar apagar incêndio que se formava.



Inicialmente, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, que comandam, respectivamente, a Câmara e o Congresso, acharam que a possibilidade de zerar taxa que representa R$ 0,05 no preço por litro do diesel aplacaria a revolta dos transportadores. Ledo engano.



Depois, veio a oferta de redução de 10% no preço e promessa de que se manteria sem reajuste por 30 dias, em troca de trégua por uma quinzena por parte dos grevistas. O que mais uma vez foi ignorado pela categoria. Enquanto tudo acontecia, o presidente voava de um Estado a outro, alheio aos acontecimentos e com a sensação de que tudo estava resolvido. </CW>



Ontem, Temer finalmente quis ser protagonista. Foi à TV e tentou falar grosso. E o que fez foi acionar as Forças Armadas para remover quem está nas estradas. Apelou à força para tentar solucionar questão que ele e sua equipe não tiveram habilidade alguma para resolver.