Obituário - 26 de maio de 2018

26/05/2018 | 10:46



Santo André

José Arebola Filho, 95. Natural de Pindorama (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdevino Ferreira, 86. Natural de Inhambupe (BA). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovelina Pereira dos Santos, 84. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abílio de Almeida Pedrosa, 79. Natural de Palmeirina (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval da Silva Canesso, 75. Natural de Catiguá (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilda de Souza, 75. Natural de Barreiros (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otavio Tanaka, 73. Natural de Cerqueira César (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bueno de Camargo, 70. Natural de Arealva (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Matilde Lopes Pires, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Admir Verrilo, 66. Natural de Leópolis (PR). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Vendedor. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Pereira os Santos, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 24. Memorial Phoenix.

Maria Luisa de Lima Feitosa, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Aparecida Ferreira dos Santos, 52. Natural de Dores de Guanhães (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Mayra Valesca da Silva, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Dulce de Azevedo Martinelli, 97. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 23. Crematório Jardim da Colina.

Wady Chieddi, 93. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Carregosa de Santana, 83. Natural de Paripiranga (BA). Residia no bairro Assunção. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Adalva Farias de Souza, 82. Natural de Surubim (PE). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Juvercino Custódio dos Santos, 80. Natural de Raul Soares (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria Salette Vieira, 78. Natural de Guaxupé (MG). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Antonio Fatigati Soares, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Sebastião Medeiros, 74. Natural de Santa Cruz (RN). Residia no Parque dos Químicos, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Benedita Jacira Borges, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria do Rosário de Souza, 72. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Luciano Pereira, 71. Natural de Mauriti (CE). Residia em São Paulo (SP). Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Maria Geralda da Silva, 70. Natural de Diamantina (MG). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Milton Cardoso da Rosa, 70. Natural de Campos do Jordão (SP). Residia em Terra Nova II, São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Antonio Faixe, 70. Natural de Igaraçu do Tietê (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Djalma José Vieira, 63. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Leonardo Donizete Lopes, 60. Natural de Jaguapitã (PR). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Edison Teixeira da Cruza, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Marciléa Gama Machado, 44. Natural de Guarapari (ES). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Helena Paini Porte, 87. Natural de São Caetano. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Walter do Amaral, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Odair Firmino, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

José Paes Bastos, 65. Natural de Amargosa (BA). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Autônomo. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Massanori Oshiro, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 24. Crematório Vila Alpina.

Diadema

Makoto Takahashi, 88. Natural do Japão. Residia no Parque Laranjeiras. Dia 24. Cemitério Municipal.

Mauá

Sebastião Fernandes, 88. Natural de Ubirajara (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Mario Antunes Mendes, 76. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Adail Ferreira da Cruz, 68. Natural de Acopiara (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Maria Hilda do Nascimento Dutra, 61. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Severino Inocêncio da Silva, 50. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Anderson Brito de Lima, 32. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Rio Grande da Serra

Sebastiana Maria de Jesus Silva, 75. Natural de Nova Lima (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pensionista. Dia 24, em Santo André. Cemitério São Sebastião.