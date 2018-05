Grupo protesta contra político no ICMBio

26/05/2018 | 09:51



Organizações ambientalistas e servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) fizeram na sexta-feira, 25, uma série de protestos em parques nacionais contra o que consideram ser um loteamento político do órgão, responsável pela gestão de todas as áreas protegidas federais.

Eles questionam a indicação de Cairo Tavares, jovem político do PROS, para presidir o instituto, que até um mês atrás era comandado pelo oceanógrafo Ricardo Soavinski. O Ministério Público Federaenviou comunicado ao Ministério do Meio Ambiente, recomendando à pasta que "abstenha-se de nomear ou dar posse a quem não atenda aos requisitos mínimos de conhecimento da área e experiência gerencial".

Tavares, de 31 anos, não tem experiência profissional ou acadêmica na área ambiental. Formado em Ciência Política e hoje cursando mestrado em Administração Pública, ele é secretário nacional de Formação Política do PROS.

Procurado pelo jornal O Estado de S. Paulo, preferiu não dar entrevista. Na quinta-feira, Tavares passou o dia em reuniões com servidores na sede do ICMBio, em Brasília, mas até a sexta sua nomeação não havia sido publicada no Diário Oficial da União.

A Executiva Nacional do PROS divulgou nota dizendo que Tavares é "qualificado academicamente e profissionalmente" , e que "se a nomeação de fato ocorrer, o objetivo é que se realize uma gestão usando novas tecnologias para proteger a fauna e a flora envolvendo todos os estados e suas oportunidades de turismo e proteção".

Procurado pela reportagem, o ministério disse que não comentaria "possíveis indicações que estão em análise na Casa Civil".

Protesto

"Como você reagiria se para a presidência do Banco Central fosse nomeado um indicado político sem nenhuma experiência em economia?", diz um manifesto divulgado por servidores do ICMBio, "repudiando veementemente" a indicação de Tavares e "qualquer outra" baseada em "interesses políticos contraditórios ao interesse público".

Servidores de vários parques nacionais - como o das Cataratas do Iguaçu (PR) e Fernando de Noronha (PE) - fizeram protestos e paralisações na sexta-feira. O acesso ao Cristo Redentor, no Parque Nacional da Tijuca (RJ), no Rio, chegou a ser bloqueado por 30 minutos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.