Franceses protestam contra políticas de Macron; polícia acompanha manifestação

26/05/2018 | 09:45



Dezenas de sindicatos franceses, partidos políticos de esquerda e grupos de direitos civis pedem "enchentes de pessoas" em manifestações contrárias às políticas pró-mercado do presidente francês, Emmanuel Macron.

Milhares de manifestantes estavam reunidos em Paris no sábado para uma marcha à tarde, moniorados por um forte esquema de segurança. Marchas que exigem justiça social e contra as políticas do presidente também foram planejadas em várias outras cidades.

Mais de 1.500 policiais foram mobilizados em Paris para evitar que ativistas não associados ao protesto oficial causem danos, o que já ocorreu em manifestações anteriores.

O alvo do evento principal são as políticas de Macron, que os organizadores afirmam que estão reduzindo os direitos dos trabalhadores, favorecendo os mais ricos e desmantelando o modo de vida francês.

Macron diz que suas mudanças econômicas devem aumentar a competitividade global da França. Fonte: Associated Press.