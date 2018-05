Verstappen bate e vê Ricciardo roubar melhor volta por 0s001 no 3º treino livre

26/05/2018 | 09:03



O australiano Daniel Ricciardo bateu pela segunda vez o recorde da pista e foi o mais rápido na terceira sessão dos treinos livres do GP de Mônaco neste sábado. O piloto da Red Bull registrou sua melhor volta em 1min11s786 e foi apenas 0s001 mais rápido que seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen.

Verstappen ainda bateu no final do treino no guard-rail e destruiu a lateral direita do seu carro. Com a Red Bull como favorita no circuito de rua em Montecarlo, a Ferrari e a Mercedes devem brigar pelo outro lugar no pódio.

A escuderia italiana, no último teste antes do classificatório, que está marcado para às 10h (horário de Brasília) deste sábado, garantiu o terceiro e quarto lugares, com o alemão Sebastian Vettel e o finlandês Kimi Raikkonen.

O inglês Lewis Hamilton e seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, tiveram que se contentar com a quinta e a sexta colocações. O neozelandês Brendon Hartley foi o destaque da terceira sessão colocando a Toro Rosso em sétimo lugar.

A oitava colocação ficou com o francês Pierre Gasly, também da Toro Rosso. O espanhol Carlos Sainz, da Renault, terminou em nono e o russo Sergey Sirotkin, da Williams, fechou a lista dos dez mais rápidos.