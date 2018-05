LeBron marca 46 pontos, Cavaliers vence Boston e série será definida no jogo 7

26/05/2018 | 08:48



LeBron James mais uma vez comandou o Cleveland Cavaliers na vitória sobre o Boston Celtics por 109 a 99 na noite de sexta-feira, em casa, e igualou a série em 3 a 3 da final da Conferência Leste da NBA. O astro do time anfitrião anotou 46 pontos no total e mais uma vez chamou a responsabilidade nos momentos decisivos.

No último quarto, a alguns minutos do final, quando o Boston tentava diminuir a diferença no placar para cinco pontos, LeBron anotou em sequência duas bolas de três pontos que levou o ginásio à loucura e esfriou os ânimos do adversário.

No total, LeBron acertou cinco de sete tentativas de longa distância. E, por pouco, não chegou a um "triple-double" com 11 rebotes e nove assistências. Ainda, ele não pôde contar com a ajuda de Kevin Love, que deixou o jogo logo nos cinco minutos iniciais após choque de cabeça com Jayson Tatum.

Quem também se destacou no Cavaliers foi Jeff Green ao marcar 14 pontos, com direito a dois tocos. George Hill talvez tenha feita seu melhor jogo na temporada com 20 pontos. Do outro lado, os jovens do Boston não tiveram grande atuação.

Uma das provas da desconcentração dos visitantes foi o excesso de lances livres desperdiçados. Foram nove total, quase a diferença de pontos no placar. Mesmo assim, venderam caro a derrota. Depois de verem o adversário abrir 16 pontos, o Boston buscou a reação e chegou a cortar para sete pontos no último quarto - até que LeBron decidiu acabar com a festa.

Jayson Tatum, destaque da última partida, terminou com apenas 15 pontos. Terry Rozier foi o principal destaque dos visitantes com 28 pontos. Jaylen Brown também fez uma boa partida, com 27 pontos.

As equipes agora voltam a se enfrentar no domingo, no jogo sete que, enfim, definirá o campeão da Conferência Leste e quem fará a final da temporada. No lado Oeste, Golden State Warriors e Houston Rockets se enfrentam na noite deste sábado, às 21h40 (de Brasília), em Oakland, no jogo seis. O Rockets lidera a série por 3 a 2 e elimina o adversário com mais uma vitória.