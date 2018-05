Burkina Faso retoma laços com a China após romper com Taiwan

26/05/2018 | 07:53



A nação da África Ocidental de Burkina Faso retomou formalmente relações diplomáticas com a China após romper relações com Taiwan, que agora conta com apenas 18 aliados diplomáticos.

A decisão de Burkina Faso foi o mais recente golpe para Taiwan, uma democracia autônoma que Pequim reivindica como seu próprio território e vem tentando isolar no cenário global.

No início deste mês, a República Dominicana estabeleceu relações diplomáticas com a China e rompeu relações com Taiwan.

O Ministério das Relações Exteriores da China informou que um documento estabelecendo laços diplomáticos foi assinado no sábado entre o conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, e o ministro das Relações Exteriores de Burkina Faso, Alpha Barry.

Na sexta-feira, a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen twittou que "a crescente pressão da China só fortalecerá o apoio de outros países a nós". Ela acrescentou desafiadora: "Nós nunca voltaremos atrás". Fonte: Associated Press.