Série de Paula Pimenta faz 10 anos e ganha livro especial

26/05/2018 | 07:05



Com direitos já vendidos para o cinema e 750 mil exemplares comercializados, a série Fazendo Meu Filme, da mineira Paula Pimenta, comemora 10 anos e ganha uma edição especial da editora Gutenberg.

Fazendo Meu Filme - Os Bastidores da História da Fani chega às livrarias em julho, em tiragem de 30 mil exemplares, e traz curiosidades sobre a série e seu processo de produção, o cenário dos quatro livros, o método da escrita, informações exclusivas sobre a autora, a relação da série com a vida pessoal de Paula, desafios, entrevistas e o papel dos fãs em seu trabalho.

Fani é uma adolescente de 16 anos que descreve situações comuns aos adolescentes: a descoberta do primeiro amor, questões com amizades e com a família, decisões para o futuro e por aí vai.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.