Firmino trava confronto à parte com Marcelo e Casemiro antes de trio jogar a Copa

26/05/2018 | 06:15



Além de envolver dois gigantes do futebol mundial, a decisão deste sábado entre Liverpool e Real Madrid, marcada para começar às 15h45 (de Brasília) no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, terá uma série de duelos à parte entre jogadores que são candidatos a protagonistas na Copa do Mundo da Rússia, que começa dia 14 de junho. Um deles será o travado por Roberto Firmino contra os compatriotas Marcelo e Casemiro, titulares do time espanhol.

Os três foram chamados por Tite para defender a seleção brasileira no Mundial e se apresentam ao técnico diretamente em Londres, onde o time nacional começa na segunda-feira nova semana de treinos após curto período de preparação em Teresópolis (RJ).

Firmino vive grande fase pelo Liverpool e pode se tornar o único brasileiro a faturar a Liga dos Campeões pelo clube inglês após a saída de Lucas Leiva para a Lazio e de Philippe Coutinho para o Barcelona no ano passado.

Além de dividir a vice-artilharia da competição com Salah, com dez gols cada um, o atacante distribuiu oito assistências que resultaram em mais bolas na rede e se consolidou como peça decisiva da sua equipe no torneio continental.

Do outro lado, entretanto, o lateral Marcelo vem dando show pelo Real com muita habilidade e passes precisos. Já marcou três gols, sendo um deles com um lindo voleio diante do Paris Saint-Germain, de Neymar, no duelo de ida das oitavas de final.

E não é apenas com os pés que o jogador vem exibindo classe. Em entrevista dada em Kiev, Marcelo rebateu de forma serena suposto comentário recente do técnico rival Klopp, que teria dito que o lateral não é bom na defesa. "A verdade é que falaram sobre essas palavras, mas eu não vi as mesmas saírem de sua boca. Eu, meu treinador, meu clube e minha seleção estamos todos contentes com meu trabalho. Não tenho de provar nada a ninguém", disse.