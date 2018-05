Três crianças morrem em incêndio de galpão ocupado por sem-teto na Mooca

25/05/2018 | 22:47



Um incêndio em um antigo galpão industrial onde havia moradias irregulares provocou a morte de três crianças na noite desta sexta-feira, 25, na Mooca, na zona leste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, os irmãos de dois meses, dois anos e quatro anos foram encontrados carbonizados dentro do local, na Rua Barão de Jaguara, no início da Radial Leste.

A mãe das crianças não estava no galpão no momento do incêndio. Ela foi socorrida em estado de choque ao Pronto Socorro São Paulo. Os bombeiros não souberam informar quantas famílias moravam na mesma construção.

O galpão foi praticamente destruído pelas chamas. Vinte viaturas e 60 bombeiros trabalharam na região até em torno das 21 horas. A causa do início das chamas ainda é desconhecida. O local foi isolado e o trânsito parcialmente bloqueado na área para a perícia.