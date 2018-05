Renan destaca maturidade da seleção de vôlei, mas diz que vitória foi atípica

25/05/2018 | 20:55



O técnico Renan Dal Zotto destacou nesta sexta-feira a maturidade dos jogadores na vitória da seleção brasileira masculina de vôlei sobre a Sérvia na estreia da Liga das Nações. Mas também fez questão de lembrar que o placar da partida foi atípico.

"O 3 a 0 não é algo normal entre Brasil e Sérvia. Eles têm uma das grandes seleções do mundo, uma das candidatas a chegar em uma grande final de qualquer competição internacional e para nós, sem dúvida, foi importante começar bem. Isso nos dá uma confiança a mais", afirmou o treinador.

Apesar do duelo parelho disputado na cidade de Kraljevo, a seleção brasileira demonstrou mais tranquilidade nos momentos decisivos dos sets e conseguiu a vitória com parciais de 25/22, 25/22 e 26/24.

"O time jogou muito bem, foi corajoso, os três sets foram disputados ponto a ponto e a maturidade do nosso time pesou. Em momentos importantes teve cautela, segurança e ousadia para fazer a coisa certa no momento certo", concluiu Renan.

O Brasil volta à quadra neste sábado para enfrentar a Itália, às 11h (de Brasília), na reedição da final olímpica do Rio-2016, duelo no qual o time brasileiro garantiu a medalha de ouro. A seleção italiana vem de vitória sobre a Alemanha por 3 sets a 1 (25/18, 25/19, 23/25 e 25/20). No domingo, também às 11h, os comandados do técnico Renan Dal Zotto encaram a Alemanha.

Na segunda semana da Liga das Nações, a seleção irá atuar em casa, em Goiânia. Enfrentará Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, nos dias 1, 2 e 3 de junho, respectivamente. Depois viaja para Rússia, Bulgária e Austrália. Se avançar à fase final, jogará na cidade de Lille, na França.