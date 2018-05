Ticket Log: Apenas 3,5 mil entre 18 mil postos de combustível estão ativos

25/05/2018 | 19:42



Apenas 3,5 mil postos de combustível de uma base de 18 mil estão ativos no momento no Brasil, conforme dados da empresa de gestão de frota Ticket Log. O levantamento considera os postos que fizeram transações financeiras com cartões Ticket Car na última hora. A base de clientes da companhia não considera a totalidade dos postos - há mais de 41 mil postos existentes no País, conforme dados do anuário da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), mas revela uma fatia pequena de postos ainda fornecendo combustíveis em meio à paralisação de caminhoneiros.

A Ticket Log passou a disponibilizar a empresas clientes uma plataforma apontando quais os postos de combustível estão ativos e indicando onde ficam localizados. O objetivo é permitir que companhias consigam manter abastecidos os veículos de suas frotas durante a paralisação.

No Estado de São Paulo, a plataforma aponta 840 postos ainda realizando transações. No Rio de Janeiro, são 223 e, no Rio Grande do Sul, 369.