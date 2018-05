Governador de SP manda multar todos os caminhões em bloqueios

25/05/2018 | 19:16



O governador do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB), determinou ao secretário de Segurança Pública, Mágino Alves, que mande a Polícia Rodoviária aplicar multas em todos os veículos que estiverem estacionados em fila dupla ou participando de bloqueios nas estradas.

França criticou o aumento no preço dos combustíveis. "A greve foi causada por um aumento abrupto no preço do diesel, sem considerar as consequências sociais", afirmou.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do governo estadual afirmou que França recebeu telefonema do presidente da República, Michel Temer, informando-o sobre as negociações.

"Também enviamos nosso secretário da Fazenda para Brasília para discutir medidas de compensação para reduzir os custos dos caminhoneiros. Ou seja, estamos fazendo de tudo para resolver a situação".

O governador afirma que a Polícia Militar tem atuado para desobstruir as vias e estradas em todo o Estado.

Segundo o governo estadual, quem organiza bloqueios pode ser multado em até R$ 17.608,20. Para os que interrompem a circulação nas vias a multa é de R$ 5.869,40. Em todos os casos as multas são gravíssimas e implicam remoção do veículo e processo de suspensão da habilitação por 12 meses.