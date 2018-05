Sindserv protesta no Paço de Santo André

Do Diário OnLine



25/05/2018 | 18:54



Com o objetivo de reivindicar valorização dos salários e pagamento do retroativo acertado no ano passado, o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) de Santo André protestam na noite desta sexta-feira no Paço Municipal da cidade. Mais cedo, a categoria percorreu, em passeata, as ruas no Centro.

Foram cinco rodadas de negociação entre as partes. A falta de acordo, principalmente quanto à campanha de reajuste, gerou esse impasse. A proposta oferecida pela gestão tucana ficou em 3%, sendo 2,68% correspondentes à inflação do período, mais o percentual de 0,32% a título de reposição salarial.

Na reunião de ontem, no Paço, com a participação dos secretários Fernando Gomes (PSDB, de Administração) e Leandro Petrin (Gestão Financeira), o sindicato informou sobre a rejeição da oferta do governo em assembleia e apresentou uma nova proposta de R$ 100 de aumento incorporado ao salário para todos os servidores, valor este que inclui o percentual de inflação do período – de 2,68% –, mais o acréscimo retroativo. (Com informações de Fábio Martins)